Montmorillon

Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés

9 Av. Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Une visite guidée de Montmorillon sur les traces des planches Rossignol et les 80 ans des congés payés. .

9 Av. Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés

L’événement Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne