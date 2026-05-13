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Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon

Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon

Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 9 Av. Pasteur

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés

9 Av. Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Une visite guidée de Montmorillon sur les traces des planches Rossignol et les 80 ans des congés payés.   .

9 Av. Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés

L’événement Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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