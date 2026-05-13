Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon
Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon samedi 4 juillet 2026.
Montmorillon
Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés
9 Av. Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Une visite guidée de Montmorillon sur les traces des planches Rossignol et les 80 ans des congés payés. .
9 Av. Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés
L’événement Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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