Montmorillon

Exposition Nos arbres, gardiens du vivant

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-03

Les photons (Club photo de Saint Benoît) en partenariat avec Vienne Nature

vous propose de découvrir les arbres remarquables de la Vienne.

Gratuit

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Vendredi 3 juillet 14h à 18h

Samedi 4 juillet 10h à 12h et 14h à 18h

Du 07 juillet au 29 août 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Le 3 juillet à 17h présentation des arbres remarquables du Sud Vienne par Vienne Nature et vente de leur livre Arbres remarquables de la Vienne .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Exposition Nos arbres, gardiens du vivant

L’événement Exposition Nos arbres, gardiens du vivant Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne