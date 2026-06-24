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Exposition Nos arbres, gardiens du vivant Montmorillon

Exposition Nos arbres, gardiens du vivant Montmorillon

Exposition Nos arbres, gardiens du vivant Montmorillon vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
9 Avenue Pasteur
Ville
86500 Montmorillon
Département
Vienne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Exposition Nos arbres, gardiens du vivant

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-03

Les photons (Club photo de Saint Benoît) en partenariat avec Vienne Nature
vous propose de découvrir les arbres remarquables de la Vienne.
Gratuit
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
Vendredi 3 juillet 14h à 18h
Samedi 4 juillet 10h à 12h et 14h à 18h
Du 07 juillet au 29 août 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Le 3 juillet à 17h présentation des arbres remarquables du Sud Vienne par Vienne Nature et vente de leur livre Arbres remarquables de la Vienne   .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09  mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Exposition Nos arbres, gardiens du vivant

L’événement Exposition Nos arbres, gardiens du vivant Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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