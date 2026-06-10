Vide grenier semi-nocturne Montmorillon
Vide grenier semi-nocturne Montmorillon samedi 4 juillet 2026.
Montmorillon
Vide grenier semi-nocturne
23 Avenue Fernand Tribot Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Vide grenier semi nocturne organisé par l’amicale des employés de la ville de Montmorillon. Restauration et buvette sur place.
Horaires visiteurs 17h00 à 23h00 Entrée Gratuite
Horaires exposants 16h00 à 23h00 Tarif exposants 2 € le mètre linéaire (accueil des exposants à partir de 16h) .
23 Avenue Fernand Tribot Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 25 12 57 amicale@ville-montmorillon.fr
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English : Vide grenier semi-nocturne
L’événement Vide grenier semi-nocturne Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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