Montmorillon

Vide grenier semi-nocturne

23 Avenue Fernand Tribot Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vide grenier semi nocturne organisé par l’amicale des employés de la ville de Montmorillon. Restauration et buvette sur place.

Horaires visiteurs 17h00 à 23h00 Entrée Gratuite

Horaires exposants 16h00 à 23h00 Tarif exposants 2 € le mètre linéaire (accueil des exposants à partir de 16h) .

23 Avenue Fernand Tribot Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 25 12 57 amicale@ville-montmorillon.fr

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English : Vide grenier semi-nocturne

L’événement Vide grenier semi-nocturne Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne