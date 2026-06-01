Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon
Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon vendredi 19 juin 2026.
Montmorillon
Salon du Livre de Montmorillon
Place du maréchal leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Salon du livre de Montmorillon. Dédicaces, rencontres, conférences, expositions, ateliers créatifs, village des arts? .
Place du maréchal leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Salon du Livre de Montmorillon
L’événement Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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