Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon

Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon

Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place du maréchal leclerc

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montmorillon

Salon du Livre de Montmorillon

Place du maréchal leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Salon du livre de Montmorillon. Dédicaces, rencontres, conférences, expositions, ateliers créatifs, village des arts?   .

Place du maréchal leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Livre de Montmorillon

L’événement Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Montmorillon (Vienne)