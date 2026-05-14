Visites guidées de la Maison-Dieu et du Quartier du Brouard à Montmorillon Devant l’office de tourisme Montmorillon

Montmorillon

Visites guidées de la Maison-Dieu et du Quartier du Brouard à Montmorillon

Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Cette visite de la ville vous permettra de partir à la découverte du quartier médiéval du Brouard, de la Maison-Dieu avec visite des extérieurs et des jardins, ainsi que de l’Octogone (intérieurs et extérieurs) et de l’ancien hôpital de Montmorillon, place Régine Deforges, où se décline une exposition sur l’histoire du site.

Du 6 juillet au 31 août, les lundis, mercredis et vendredis.

Prévoir bonnes chaussures.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .

Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53

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English : Visites guidées de la Maison-Dieu et du Quartier du Brouard à Montmorillon

L’événement Visites guidées de la Maison-Dieu et du Quartier du Brouard à Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne