Montmorillon

Sortie Photo

Place de la Victoire Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous aimez la photo et souhaitez vous initier ou vous perfectionner

LE CLUB PHOTO DE SAULGÉ vous propose uner sortie gratuite et accompagnée.

RDV le samedi 30 mai à 14h00 Place de la victoire à Montmorillon.

Inscription recommandée clubphotosaulge86@gmail.com ou 06.86.94.88.21 .

Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 88 21

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English : Sortie Photo

L’événement Sortie Photo Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne