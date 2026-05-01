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Sortie Photo Montmorillon

Sortie Photo Montmorillon

Sortie Photo Montmorillon samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place de la Victoire

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Sortie Photo

Place de la Victoire Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Vous aimez la photo et souhaitez vous initier ou vous perfectionner
LE CLUB PHOTO DE SAULGÉ vous propose uner sortie gratuite et accompagnée.
RDV le samedi 30 mai à 14h00 Place de la victoire à Montmorillon.
Inscription recommandée clubphotosaulge86@gmail.com ou 06.86.94.88.21   .

Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 88 21 

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English : Sortie Photo

L’événement Sortie Photo Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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