Sortie Photo Montmorillon
Sortie Photo Montmorillon samedi 30 mai 2026.
Montmorillon
Sortie Photo
Place de la Victoire Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vous aimez la photo et souhaitez vous initier ou vous perfectionner
LE CLUB PHOTO DE SAULGÉ vous propose uner sortie gratuite et accompagnée.
RDV le samedi 30 mai à 14h00 Place de la victoire à Montmorillon.
Inscription recommandée clubphotosaulge86@gmail.com ou 06.86.94.88.21 .
Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 88 21
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English : Sortie Photo
L’événement Sortie Photo Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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