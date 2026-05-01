Montmorillon

karaoké avec le piano rouge

2 Rue Léon Dardant Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Karaoké avec le piano rouge .

2 Rue Léon Dardant Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 13 49 26

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English : karaoké avec le piano rouge

L’événement karaoké avec le piano rouge Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne