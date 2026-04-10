ZUMBA FIESTA: en route pour le BRESIL! Samedi 30 mai (Montmorillon) Montmorillon
ZUMBA FIESTA: en route pour le BRESIL! Samedi 30 mai (Montmorillon) Montmorillon samedi 30 mai 2026.
Montmorillon
Zumba Fiesta: en route pour le Brésil !
16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Léandro Marjorie Stephanie avec l’asso Zam ZUMBA vous emmènent au Brésil pour ses 1an !
Ambiance DJ ,venez danser,vous éclater avec nous samedi 30 mai !
Espace gartempe boulevard du terrier blanc 86500 MONTMORILLON
16h00 -Spectacle ZUMBA des JEUNES
17H00- 19H00- MASTER CLASS Brésil suivi d’un pot convivial offert
PREVENTE SUR HELLO ASSO/ZAM OU SUR PLACE 8€
Chaussures de salle propre obligatoire
De nombreuses surprises pour les participants ! .
16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 22 16 ZUMBACTION86@GMAIL.COM
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English : Zumba Fiesta: en route pour le Brésil !
L’événement Zumba Fiesta: en route pour le Brésil ! Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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