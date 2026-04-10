ZUMBA FIESTA: en route pour le BRESIL! Samedi 30 mai (Montmorillon) Montmorillon

Montmorillon

Zumba Fiesta: en route pour le Brésil !

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Léandro Marjorie Stephanie avec l’asso Zam ZUMBA vous emmènent au Brésil pour ses 1an !

Ambiance DJ ,venez danser,vous éclater avec nous samedi 30 mai !

Espace gartempe boulevard du terrier blanc 86500 MONTMORILLON

16h00 -Spectacle ZUMBA des JEUNES

17H00- 19H00- MASTER CLASS Brésil suivi d’un pot convivial offert

PREVENTE SUR HELLO ASSO/ZAM OU SUR PLACE 8€

Chaussures de salle propre obligatoire

De nombreuses surprises pour les participants ! .

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 22 16 ZUMBACTION86@GMAIL.COM

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English : Zumba Fiesta: en route pour le Brésil !

L’événement Zumba Fiesta: en route pour le Brésil ! Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne