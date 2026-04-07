Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk Montmorillon
Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk Montmorillon samedi 30 mai 2026.
Montmorillon
Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk.
Venez partager un moment convivial autour de la musique et (re)découvrir le plaisir du vinyle.
Apportez votre repas et, éventuellement, des vinyles.
Avec la présence de CCable (marchand de vinyles et de matériel son d’occasion).
Entrée libre .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk
L’événement Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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