Montmorillon

Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk.

Venez partager un moment convivial autour de la musique et (re)découvrir le plaisir du vinyle.

Apportez votre repas et, éventuellement, des vinyles.

Avec la présence de CCable (marchand de vinyles et de matériel son d’occasion).

Entrée libre .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk

L’événement Soirée Vieux Sillons (45 T, 33 T, 78 T et autres), consacrée au jazz, blues, rock et folk Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne