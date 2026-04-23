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À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon

À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon

À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 23 Rue des Métiers

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Montmorillon

À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation

23 Rue des Métiers Montmorillon Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Découvrez les coulisses des Bières de Montmorillon son histoire, ses secrets de fabrication et son savoir-faire artisanal. Après la visite, place à la dégustation ! Profitez de ce moment convivial pour savourer les bières locales et repartir avec vos coups de cœur en boutique.

Tarif 8,00 € par personne.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

23 Rue des Métiers Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96  accueil@sudviennepoitou.com

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English : À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation

L’événement À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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