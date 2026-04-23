À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon
À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon lundi 13 juillet 2026.
Montmorillon
À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation
23 Rue des Métiers Montmorillon Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Découvrez les coulisses des Bières de Montmorillon son histoire, ses secrets de fabrication et son savoir-faire artisanal. Après la visite, place à la dégustation ! Profitez de ce moment convivial pour savourer les bières locales et repartir avec vos coups de cœur en boutique.
Tarif 8,00 € par personne.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
23 Rue des Métiers Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation
L’événement À la découverte des Bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Montmorillon (Vienne)
- L’Aiguail de la Gartempe / Boucle 10 Montmorillon Vienne 1 mai 2026
- Le Gardour / Boucle 12 Montmorillon Vienne 1 mai 2026
- L’Aiguail de la Gartempe / Boucle 7 Montmorillon Vienne 1 mai 2026
- Le Gardour / Boucle 2 Montmorillon Vienne 1 mai 2026
- L’Aiguail de la Gartempe / Boucle 2 Montmorillon Vienne 1 mai 2026