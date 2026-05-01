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Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon

Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon

Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 Place du Maréchal Leclerc

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Visite guidée de la rive droite de Montmorillon

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine de la rive droite de la Gartempe au quartier Saint-Martial.   .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de la rive droite de Montmorillon

L’événement Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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