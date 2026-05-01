Montmorillon

Visite guidée de la rive droite de Montmorillon

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine de la rive droite de la Gartempe au quartier Saint-Martial. .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de la rive droite de Montmorillon

L’événement Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne