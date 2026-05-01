Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon
Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon samedi 23 mai 2026.
Montmorillon
Visite guidée de la rive droite de Montmorillon
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine de la rive droite de la Gartempe au quartier Saint-Martial. .
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Visite guidée de la rive droite de Montmorillon
L’événement Visite guidée de la rive droite de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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