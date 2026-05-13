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Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon Montmorillon

Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon Montmorillon

Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon Montmorillon mardi 21 juillet 2026.

Adresse : 2 Place du Maréchal Leclerc

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine de la rive gauche de la Gartempe jusqu’au quartier cité de l’écrit.   .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon

L’événement Visite guidée de la rive gauche de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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