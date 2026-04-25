Lire en transat Jardin de la Médiathèque Montmorillon
Lire en transat Jardin de la Médiathèque Montmorillon mardi 21 juillet 2026.
Montmorillon
Lire en transat
Jardin de la Médiathèque 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Montmorillon découvrir L’eau dedans dehors d’Alexandra Castagnetti à 16h au jardin de la Médiathèque. .
Jardin de la Médiathèque 9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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