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Lire en transat Jardin de la Médiathèque Montmorillon

Lire en transat Jardin de la Médiathèque Montmorillon

Lire en transat Jardin de la Médiathèque Montmorillon mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Jardin de la Médiathèque

Adresse : 9 Avenue Pasteur

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Montmorillon

Lire en transat

Jardin de la Médiathèque 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Montmorillon découvrir L’eau dedans dehors d’Alexandra Castagnetti à 16h au jardin de la Médiathèque.   .

Jardin de la Médiathèque 9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09  mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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