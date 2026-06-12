Atelier À ton blason Place Régine Deforges Montmorillon

Montmorillon

Atelier À ton blason

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Embarquement en famille dans la machine à remonter le temps ! Rendez-vous au Moyen Âge ! Découvrez l’histoire des châteaux forts, des chevaliers et repartez avec votre propre blason ! Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe

Places limitées sur réservation obligatoire au 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr .

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier À ton blason

L’événement Atelier À ton blason Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne