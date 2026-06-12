Atelier À ton blason Place Régine Deforges Montmorillon
Atelier À ton blason Place Régine Deforges Montmorillon mardi 21 juillet 2026.
Montmorillon
Atelier À ton blason
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Embarquement en famille dans la machine à remonter le temps ! Rendez-vous au Moyen Âge ! Découvrez l’histoire des châteaux forts, des chevaliers et repartez avec votre propre blason ! Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe
Places limitées sur réservation obligatoire au 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr .
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier À ton blason
L’événement Atelier À ton blason Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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