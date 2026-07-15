Informations pratiques

Montmorillon

Cercle de Paroles d’Êtres

5 Place de la Victoire Montmorillon Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Un moment de partage et de convivialité autour d’un thème choisi. Repas partagé. .

5 Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 27 97 52 reveletre2vies.jennifer@gmail.com

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English : Cercle de Paroles d’Êtres

L’événement Cercle de Paroles d’Êtres Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne