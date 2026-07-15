Cercle de Paroles d’Êtres Montmorillon
dimanche 19 juillet 2026 · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Cercle de Paroles d’Êtres
5 Place de la Victoire Montmorillon Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Un moment de partage et de convivialité autour d’un thème choisi. Repas partagé. .
5 Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 27 97 52 reveletre2vies.jennifer@gmail.com
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English : Cercle de Paroles d’Êtres
L’événement Cercle de Paroles d’Êtres Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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