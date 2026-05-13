Montmorillon

Visite guidée où sont les femmes ?

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:30:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Lors d’une visite guidée, découvrez le rôle des femmes et leurs histoires dans la ville de Montmorillon. .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée où sont les femmes ?

L’événement Visite guidée où sont les femmes ? Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne