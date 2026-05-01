Sortie Photo. Découverte, initiation, perfectionnement Montmorillon
Sortie Photo. Découverte, initiation, perfectionnement Montmorillon samedi 30 mai 2026.
Montmorillon
Sortie Photo. Découverte, initiation, perfectionnement
Place de la Victoire Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vous aimez la photo, vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner, vous avez dans un tiroir un appareil dont vous avez oublié le mode d’emploi, le Club Photo de Saulgé vous propose une sortie gratuite et accompagnée. .
Place de la Victoire Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 88 21 clubphotosaulge86@gmail.com
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English : Sortie Photo. Découverte, initiation, perfectionnement
L’événement Sortie Photo. Découverte, initiation, perfectionnement Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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