Accompagnement musical au musée, Musée d’art et d’histoire, Montmorillon

Accompagnement musical au musée Samedi 23 mai, 20h30 Musée d’art et d’histoire Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pierre Depré chante le monde. Des textes poétiques et sensibles inspirés par la nature et l’humain…

Accompagnement musical, présentation des dernières acquisitions, et verre de l’amitié au Musée d’Art et d’Histoire.

Musée d’art et d’histoire 9 Avenue Pasteur, 86500 Montmorillon, France Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549911399 https://www.montmorillon.fr/contacts/musee-de-france-dart-et-dhistoire-de-montmorillon-mahm/ Le site magdalénien La Pisciné : de 1966 jusqu’à 1982, Pierre Marcel et ses équipes de fouilleurs mettent au jour plus de 47.000 objets du paléolithique.

Le site gallo-romain de Mazamas : situé sur la commune de Saint-Léomer à quelques kilomètres de Montmorillon, le site de Mazamas a permis de découvrir des céramiques, des monnaies et des éléments architecturaux actuellement conservés au musée. Collection des Beaux-Arts : Le musée conserve des peintures des XIXe et XXe siècles. Les sujets représentés sont variés. Il s’agit principalement de portraits, mais aussi de paysages inspirés par la région et les voyages, ainsi que des documents graphiques.

Pierre Depré chante le monde. Des textes poétiques et sensibles inspirés par la nature et l’humain…

©A Havetz