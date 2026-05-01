Montmorillon

Repas avec le Lucullus

2 Rue Léon Dardant Montmorillon Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 19:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Repas avec le lucullus .

2 Rue Léon Dardant Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 13 49 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas avec le Lucullus

L’événement Repas avec le Lucullus Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne