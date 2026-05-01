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Repas avec le Lucullus Montmorillon

Repas avec le Lucullus Montmorillon

Repas avec le Lucullus Montmorillon dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Léon Dardant

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Montmorillon

Repas avec le Lucullus

2 Rue Léon Dardant Montmorillon Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 19:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Repas avec le lucullus   .

2 Rue Léon Dardant Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 13 49 26 

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English : Repas avec le Lucullus

L’événement Repas avec le Lucullus Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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