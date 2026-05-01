La Féérie des eaux Montmorillon
La Féérie des eaux Montmorillon vendredi 15 mai 2026.
Montmorillon
La Féérie des eaux
2 Rue Montebello Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-05-15
Spectacle gratuit .
2 Rue Montebello Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 52 06
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English :
L’événement La Féérie des eaux Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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