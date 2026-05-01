Montmorillon

La Féérie des eaux

2 Rue Montebello Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-05-15

Spectacle gratuit .

2 Rue Montebello Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 52 06

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English :

L’événement La Féérie des eaux Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne