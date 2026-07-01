Atelier famille au Portique Diorama Végétal Le Portique Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier famille au Portique Diorama Végétal

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 4 ans.

Une visite adaptée de l’exposition Noémie Goudal, The Story of Fixity (second volet), avec un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.

Une visite de l’exposition sera suivie d’un atelier artistique en lien avec l’univers de l’artiste.

Chaque participant est invité à concevoir un monde miniature tenant au creux d’une boîte.

À partir de papiers épais découpés en forme de végétaux ou d’éléments vivants (arbres, plantes, feuillages, cascades), les silhouettes seront placées par strates, dans le but de créer un décor, en jouant sur plusieurs plans.

Une fenêtre ouverte sur un paysage poétique et une plongée dans l’univers de Noémie Goudal. .

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

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English : Atelier famille au Portique Diorama Végétal

L’événement Atelier famille au Portique Diorama Végétal Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie