Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille Les Jardins Suspendus Le Havre
Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille Les Jardins Suspendus Le Havre mercredi 16 décembre 2026.
Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 16:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Des pommes de pin, des branches, des aiguilles ou des glands, tous ces végétaux sont une ressource naturelle infinie. Guidés par nos jardiniers botanistes, les enfants réaliseront de jolies décorations à partir de ces matériaux. L’activité allie créativité et éveil à la nature. Chaque enfant repart avec sa réalisation unique et écoresponsable. Un moment chaleureux pour patienter jusqu’aux fêtes.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille
L’événement Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie