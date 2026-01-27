Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Décoration naturelle de Noël en famille

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Des pommes de pin, des branches, des aiguilles ou des glands, tous ces végétaux sont une ressource naturelle infinie. Guidés par nos jardiniers botanistes, les enfants réaliseront de jolies décorations à partir de ces matériaux. L’activité allie créativité et éveil à la nature. Chaque enfant repart avec sa réalisation unique et écoresponsable. Un moment chaleureux pour patienter jusqu’aux fêtes.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

