Atelier famille Défis de grands scientifiques Maison natale de Louis Pasteur Dole
Atelier famille Défis de grands scientifiques Maison natale de Louis Pasteur Dole mercredi 15 juillet 2026.
Dole
Atelier famille Défis de grands scientifiques
Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05
Atelier pour les enfants à partir de 8 ans !
Entre dans la peau de scientifiques célèbres ou pas et tente de reproduire certaines de leurs expériences connues ou moins connues. Chimistes, physiciens, … A toi de jouer ! .
Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61
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English : Atelier famille Défis de grands scientifiques
L’événement Atelier famille Défis de grands scientifiques Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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