Atelier famille Défis de grands scientifiques Maison natale de Louis Pasteur Dole

Dole

Atelier famille Défis de grands scientifiques

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05

Atelier pour les enfants à partir de 8 ans !

Entre dans la peau de scientifiques célèbres ou pas et tente de reproduire certaines de leurs expériences connues ou moins connues. Chimistes, physiciens, … A toi de jouer ! .

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61

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English : Atelier famille Défis de grands scientifiques

L’événement Atelier famille Défis de grands scientifiques Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)