Concert Histoire du Soldat spectacle musical et théatral Musique Igor Stravinsky Hôtel Dieu Rue Bauzonnet DOLE repli Manège de Brack 22 place Barberousse Dole
Concert Histoire du Soldat spectacle musical et théatral Musique Igor Stravinsky Hôtel Dieu Rue Bauzonnet DOLE repli Manège de Brack 22 place Barberousse Dole dimanche 12 juillet 2026.
Dole
Concert Histoire du Soldat spectacle musical et théatral Musique Igor Stravinsky
Hôtel Dieu Rue Bauzonnet DOLE repli Manège de Brack 22 place Barberousse Cour de L’Hôtel Dieu Médiathèque (repli si intempéries au Manège de Brack) DOLE Dole Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Représentation exceptionnelle de l’Histoire du Soldat De Stravinsky.
L’orchestre de chambre les Arpents propose un spectacle tout public dès 10 ans où musique et théâtre s’entremêlent. Joseph, un soldat, offre son âme au diable en lui vendant son violon. S’ensuivent de nombreuses péripéties et des danses endiablées pour la retrouver. L’histoire est à différents niveaux et chacun sort grandi et amusé de cette fable sur la cupidité. La musique et la langue cinglantes de Stravinsky et Ramuz accompagnent cette fable inspirée d’un conte russe du mythe de Faust. Pour servir la magie de ce spectacle s’est réuni un excellent orchestre de solistes de haute volée. Une occasion de venir rire et s’émouvoir aux dépends de Joseph, le personnage principal qu’incarnera Arthus Penquer, jeune comédien que le public de l’orchestre Pasteur a pu découvrir dans le spectacle Carmen donné en janvier dernier à Damparis. Une séance de médiation sera d’ailleurs organisée pour rencontrer l’équipe artistique le vendredi 10 juillet à 10H à la maison de la musique de Tavaux. .
Hôtel Dieu Rue Bauzonnet DOLE repli Manège de Brack 22 place Barberousse Cour de L’Hôtel Dieu Médiathèque (repli si intempéries au Manège de Brack) DOLE Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Histoire du Soldat spectacle musical et théatral Musique Igor Stravinsky
L’événement Concert Histoire du Soldat spectacle musical et théatral Musique Igor Stravinsky Dole a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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