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Montées au clocher Après-midi Collégiale Dole

Montées au clocher Après-midi Collégiale Dole vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Collégiale

Adresse : Au pied de la collégiale

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Montées au clocher Après-midi

Collégiale Au pied de la collégiale Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Prenez de la hauteur et contemplez Dole et ses alentours depuis la plateforme du clocher, perchée à 65m de hauteur !   .

Collégiale Au pied de la collégiale Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22  contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Montées au clocher Après-midi Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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