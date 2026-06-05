Montées au clocher Après-midi Collégiale Dole

Dole

Montées au clocher Après-midi

Collégiale Au pied de la collégiale Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Prenez de la hauteur et contemplez Dole et ses alentours depuis la plateforme du clocher, perchée à 65m de hauteur ! .

Collégiale Au pied de la collégiale Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Montées au clocher Après-midi Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE