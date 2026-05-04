Retraite Yoga Aérien & Bien-être Immersion Sérénité dans le Jura Happy Center Dole

Dole

Retraite Yoga Aérien & Bien-être Immersion Sérénité dans le Jura

Happy Center 2 rue Stephen Pinchon Dole Jura

Tarif : 160 – 160 – 198 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10

Offrez-vous une parenthèse de déconnexion totale le temps d’un week-end au bord de la voie verte. Cette retraite combine la pratique du Yoga Aérien (accessible à tous), des ateliers bien-être et la détente dans un espace de SPA privatif.

Au programme

Yoga Aérien Plusieurs sessions pour découvrir et approfondir la pratique en suspension, entre renforcement doux et relaxation profonde dans les hamacs. Accessible à tous on prend le temps de découvrir le hamac et ses inversions.

Ateliers Bien-Être Apprenez à gérer votre stress avec la lithothérapie et les huiles essentielles, et repartez avec votre flacon personnalisé de Fleurs de Bach.

Bain sonore immersif Une expérience vibratoire unique, confortablement installé dans votre hamac, pour une déconnexion totale du mental et une relaxation profonde du corps.

Espace SPA Jacuzzi, Sauna infrarouge (sièges massants), Hammam et douche sensorielle.

Détente & Nature

Déjeuners bio par notre traiteur bio locale (ou vos repas tirés du sac)

?? Après 17h Profitez du calme des sentiers du Jura pour une randonnée au coucher du soleil

?? Soins individuels complémentaires Prolongez votre détente après 17h avec des séances personnalisées (Massages, Détox émotionnelle, Réflexologie, Métamorphose ou Fasciathérapie).

Sur réservation, selon disponibilités.

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Petit groupe de 7 personnes maximum pour la qualité des cours, ateliers et échanges.

Réservations obligatoires sur notre site internet. .

Happy Center 2 rue Stephen Pinchon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com

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English : Retraite Yoga Aérien & Bien-être Immersion Sérénité dans le Jura

L’événement Retraite Yoga Aérien & Bien-être Immersion Sérénité dans le Jura Dole a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE