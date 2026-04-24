Marché de l’artisanat Place Nationale Dole

Dole

Marché de l’artisanat

Place Nationale Place Nationale Charles de Gaulle Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Afin de promouvoir les métiers de l’artisanat et mettre à l’honneur les savoir-faire du territoire, l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Grand Dole, en partenariat avec l’Association pour la Promotion des Métiers d’Arts et de l’Artisanat, organise un Marché de l’Artisanat le vendredi 3 juillet 2026, de 16h à 22h, sur la Place Nationale à Dole.

Ce marché rassemblera 45 d’artisans et créateurs locaux, venus partager leurs univers et présenter leurs réalisations bijoux, céramique, textile, objets déco, bois, cuir et bien d’autres créations uniques, entièrement faites main.

Tout au long de la soirée, le public pourra profiter de démonstrations artisanales, d’animations conviviales et d’un espace de restauration sur place, dans une ambiance estivale et chaleureuse en plein cœur de ville.

Entrée libre et gratuite Ouvert à tous les publics .

Place Nationale Place Nationale Charles de Gaulle Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 50 82 contact@trouvezadole.fr

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English : Marché de l’artisanat

L’événement Marché de l’artisanat Dole a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE