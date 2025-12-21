Dole

Jeudis en Musique

Cours St Mauris Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Durant tous les jeudis de cet été, venez assister à un concert gratuit organisé par le comité des Fêtes de Dole dès 21h00.

Buvette sur place

Par le Comité des Fêtes de Dole .

Cours St Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté jeudienmusiquedole@gmail.com

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English :

L’événement Jeudis en Musique Dole a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE