Atelier famille La fée électricité Maison Natale de Louis Pasteur Dole
Atelier famille La fée électricité Maison Natale de Louis Pasteur Dole lundi 13 juillet 2026.
Dole
Atelier famille La fée électricité
Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-29 2026-08-07
Atelier 4-7 ans sur inscription au 03 84 72 20 61 ou par mail à maisondole@terredelouispasteur.fr
L’électricité est partout ! Viens réaliser des expériences branchées, construire des mini-circuits et relever des défis pour en savoir plus. .
Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
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English : Atelier famille La fée électricité
L’événement Atelier famille La fée électricité Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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