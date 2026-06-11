Atelier famille La fée électricité Maison Natale de Louis Pasteur Dole

Dole

Atelier famille La fée électricité

Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-29 2026-08-07

Atelier 4-7 ans sur inscription au 03 84 72 20 61 ou par mail à maisondole@terredelouispasteur.fr

L’électricité est partout ! Viens réaliser des expériences branchées, construire des mini-circuits et relever des défis pour en savoir plus. .

Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

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English : Atelier famille La fée électricité

L’événement Atelier famille La fée électricité Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE