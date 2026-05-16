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Stage & Master Classes – Les Suds, à Arles, Les SUDS, à Arles, Dole

lundi 13 juillet 2026 · Les SUDS, à Arles · Dole

Stage & Master Classes – Les Suds, à Arles, Les SUDS, à Arles, Dole

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Les SUDS, à Arles
Adresse
14 Rue des Arènes
Ville
39100 Dole
Département
Jura

Stage & Master Classes – Les Suds, à Arles 13 – 18 juillet Les SUDS, à Arles Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T09:30:00+02:00 – 2026-07-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Rendez-vous à Arles, du lundi 13 au samedi 18 juillet 2026 !

45 stages et master classes de danse, voix, instrument et art de vivre sont proposés, du niveau débutant au professionnel, en passant par le jeune public…

Événements organisés dans le cadre de la 31e édition du festival Les Suds, à Arles

• Danses Amazighes avec Raïssa Leï (2 stages)
• Baile flamenco avec Ana Morales (2 stages)
• Chants corses & voix du monde avec Battista Acquaviva
• Polyphonies d’Italie avec Xavier Rebut
• Sacrées Histoires ! Petites prières païennes des bords de Méditerranée avec Emmanuel Pesnot
• Cante flamenco avec Sandra Carrasco
• Guitare battente avec Giovanni Seneca
• Percussions flamencas avec Juan Manuel Cortés (2 stages)
• Calligraphie arabe avec Hassan Majdi
• Cuisine fusion Maroc/Espagne avec Khadija Chahid

Les SUDS, à Arles 14 Rue des Arènes Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-danse-amazighes »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-danse-flamenco-ana-morales »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-chant-corse »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-chant-italie-rebut »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-chant-prieres-paiennes-pesnot »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-cante-flamenco »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-instrument-guitare-italienne »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-percussions-flamencas »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-calligraphie-arabe »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/stages-et-master-classes/cours-cuisine-maroc-espagne »}]
Rendez-vous à Arles, du lundi 13 au samedi 18 juillet 2026 !

©F. Guenet, Florent Gardin, Oscar Romero, Chahid Khadija

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