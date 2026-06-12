Atelier famille Fascinantes fermentations Maison natale de Louis Pasteur Dole
Atelier famille Fascinantes fermentations Maison natale de Louis Pasteur Dole mercredi 8 juillet 2026.
Dole
Atelier famille Fascinantes fermentations
Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-27 2026-08-10
Atelier pour les 6-12 ans. Des bons microbes dans mon assiette ! Fromage, pain, chocolat, légumes… tout se fermente !
La fermentation, c’est quoi ? En quoi consiste-t-elle ? Viens expérimenter, comprendre, déguster…. .
Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
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English : Atelier famille Fascinantes fermentations
L’événement Atelier famille Fascinantes fermentations Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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