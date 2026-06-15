Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mercredi 8 juillet 2026.

Dole

Ma première visite au musée

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose, pour les enfants de 2 à 5 ans, une visite contée pour découvrir le musée avec Babette la petite souris. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ma première visite au musée

L’événement Ma première visite au musée Dole a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)