Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mercredi 8 juillet 2026.
Dole
Ma première visite au musée
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose, pour les enfants de 2 à 5 ans, une visite contée pour découvrir le musée avec Babette la petite souris. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr
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English : Ma première visite au musée
L’événement Ma première visite au musée Dole a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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