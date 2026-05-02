Yoga & Ateliers Bien-Être pour un Dos Détendu Happy Center Dole

Dole

Yoga & Ateliers Bien-Être pour un Dos Détendu

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

?? Groupe Happy

?? Thème Happy Dos Détendu !

Déposez vos bagages avant l’été ! Un atelier de 3h pour libérer votre colonne, redresser votre posture et aborder les vacances avec une légèreté absolue.

Au programme de votre décompression

????? Yoga du Dos postures pour étirer les lombaires et cervicales, renforcer votre soutien et respirer pour relâcher le stress.

?? Massage Duo initiation au massage bien-être en binôme pour dénouer les nœuds musculaires et savourer un soulagement immédiat.

?? Focus Émotions présentation des Fleurs de Bach et séance de PBA (psycho bio-acupression) pour lâcher les fardeaux et les pressions qui pèsent sur votre dos.

????? Réflexologie Faciale une technique surprenante pour apaiser vos douleurs dorsales directement depuis votre visage.

? Temps pour soi échanges conviviaux autour de nos boissons chaudes et gourmandises.

L’objectif Repartir avec une colonne libérée et la sensation d’avoir enfin posé ses valises.

Public Accessible à tous (débutants acceptés pour le Yoga).

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Places limités, réservations obligatoires sur notre site internet .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Yoga & Ateliers Bien-Être pour un Dos Détendu

L’événement Yoga & Ateliers Bien-Être pour un Dos Détendu Dole a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE