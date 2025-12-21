Stages d’été de canoë-kayak Club de Canoë Kayak Dole
Stages d’été de canoë-kayak Club de Canoë Kayak Dole mardi 7 juillet 2026.
Dole
Stages d’été de canoë-kayak
Club de Canoë Kayak 1 rue du Général Béthouard Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-13 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Organisé par le Club de Canoë Kayak Dole. Stage de kayak, canoë et stand-up paddle encadré par un éducateur sportif. Réservation sur le site du club.
– Des chaussures qui ne craignent pas l’eau
– Maillot de bain, tee-shirt, short …
– Crème solaire et chapeau
– Une serviette et des vêtements de rechange. .
Club de Canoë Kayak 1 rue du Général Béthouard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 55 54 63 canoekayakdole@gmail.com
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English : Stages d’été de canoë-kayak
L’événement Stages d’été de canoë-kayak Dole a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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