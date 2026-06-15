Ma semaine au musée Du croquis au pixel, imaginer le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Ma semaine au musée Du croquis au pixel, imaginer le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 7 juillet 2026.
Dole
Ma semaine au musée Du croquis au pixel, imaginer le jeu vidéo
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose une semaine d’activités pour les enfants autour d’une grande thématique en lien avec les collections du musée visites, ateliers, jeux et bien plus encore !
Inscription à la semaine Du 7 au 10 juillet 2026, ou du 4 au 7 août 2026, découvrez les secrets de création de jeux comme Gris, Jusant, Creaks ou Dordogne, et créez votre propre jeu !
Activités pour enfants de 6 à 12 ans. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr
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English : Ma semaine au musée Du croquis au pixel, imaginer le jeu vidéo
L’événement Ma semaine au musée Du croquis au pixel, imaginer le jeu vidéo Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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