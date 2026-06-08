Atelier Famille Police scientifique Nouvelle enquête ! Maison de Louis Pasteur Dole
Atelier Famille Police scientifique Nouvelle enquête ! Maison de Louis Pasteur Dole lundi 6 juillet 2026.
Dole
Atelier Famille Police scientifique Nouvelle enquête !
Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-12
Atelier famille pour les 6-12 ans sur réservation:
Un vol a été commis à la maison Pasteur ! Des indices ont été retrouvés. Mettez-vous dans la peau de la police scientifique, analysez les indices et trouvez le coupable ! .
Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
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English : Atelier Famille Police scientifique Nouvelle enquête !
L’événement Atelier Famille Police scientifique Nouvelle enquête ! Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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