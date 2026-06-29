Montées au Clocher Coucher de Soleil RDV au chalet au pied de la collégiale Dole samedi 4 juillet 2026.

Dole

Montées au Clocher Coucher de Soleil

RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-08-01 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Admirez le coucher de soleil sur la ville et ses environs depuis le clocher et laissez-vous séduire par le panorama ! .

RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Montées au Clocher Coucher de Soleil

L’événement Montées au Clocher Coucher de Soleil Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE