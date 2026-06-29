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Montées au Clocher Coucher de Soleil RDV au chalet au pied de la collégiale Dole

Montées au Clocher Coucher de Soleil RDV au chalet au pied de la collégiale Dole samedi 4 juillet 2026.

Lieu
RDV au chalet au pied de la collégiale
Adresse
Collégiale
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Montées au Clocher Coucher de Soleil

RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Admirez le coucher de soleil sur la ville et ses environs depuis le clocher et laissez-vous séduire par le panorama !   .

RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22  contact@byhellodole.fr

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English : Montées au Clocher Coucher de Soleil

L’événement Montées au Clocher Coucher de Soleil Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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