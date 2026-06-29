Montées au Clocher Coucher de Soleil RDV au chalet au pied de la collégiale Dole
Montées au Clocher Coucher de Soleil RDV au chalet au pied de la collégiale Dole samedi 4 juillet 2026.
Dole
Montées au Clocher Coucher de Soleil
RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Admirez le coucher de soleil sur la ville et ses environs depuis le clocher et laissez-vous séduire par le panorama ! .
RDV au chalet au pied de la collégiale Collégiale Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
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English : Montées au Clocher Coucher de Soleil
L’événement Montées au Clocher Coucher de Soleil Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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