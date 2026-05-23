Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930 Cloitre de la Médiathèque ( galerie du 1er étage) Dole
Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930 Cloitre de la Médiathèque ( galerie du 1er étage) Dole mardi 30 juin 2026.
Dole
Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930
Cloitre de la Médiathèque ( galerie du 1er étage) 2 rue Bauzonnet Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-06-30
Carnaval, fête des fleurs, fête de l’aviation… les réjouissances sont nombreuses à Dole au début du XXe siècle ! Événements fédérateurs pour tous les citoyens, elles démontrent également l’importance du maillage associatif local et notamment de la présence de nombreux clubs sportifs. De nombreuses séries de cartes postales sont éditées au fil des ans afin de commémorer ces grandes manifestations locales.
A travers nos collections de photographies anciennes, venez découvrir ce pan insolite de l’histoire de Dole ! .
Cloitre de la Médiathèque ( galerie du 1er étage) 2 rue Bauzonnet Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 50 mediatheque@grand-dole.fr
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English : Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930
L’événement Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930 Dole a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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