Avant-première Supergirl Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Avant-première Supergirl Cinéma Majestic Rive Gauche Dole lundi 29 juin 2026.
Dole
Avant-première Supergirl
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:45:00
fin : 2026-06-29 20:45:00
Date(s) :
2026-06-29
Le 29 juin à 20h45, découvrez Supergirl en avant-première sur grand écran ! ?
Préparez-vous à vivre une aventure spectaculaire, pleine d’action, d’émotion et de super-pouvoirs dans l’un des films les plus attendus de l’année. ??
-Séance exceptionnelle
-Dimanche 29 juin
-20h45
-Tarif unique 5€ à l’occasion de la Fête du Cinéma
Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’héroïne légendaire avant tout le monde ! .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Avant-première Supergirl
L’événement Avant-première Supergirl Dole a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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