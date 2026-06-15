Avant-première Supergirl Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Avant-première Supergirl

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:45:00

fin : 2026-06-29 20:45:00

Date(s) :

2026-06-29

Le 29 juin à 20h45, découvrez Supergirl en avant-première sur grand écran ! ?

Préparez-vous à vivre une aventure spectaculaire, pleine d’action, d’émotion et de super-pouvoirs dans l’un des films les plus attendus de l’année. ??

-Séance exceptionnelle

-Dimanche 29 juin

-20h45

-Tarif unique 5€ à l’occasion de la Fête du Cinéma

Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’héroïne légendaire avant tout le monde ! .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Avant-première Supergirl

L’événement Avant-première Supergirl Dole a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE