Dreadlocks Inside Péniche Spera Dole

Dreadlocks Inside

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin 2026, la péniche Spera passe en mode reggae avec Dreadlocks Inside ??

Dès 20h, vibes ensoleillées, rythmes chaloupés et bonne humeur au fil de l’eau pour une soirée qui sent l’été.

Bar ouvert dès 16h pour profiter tranquillement avant le live.

Entrée libre.

Réservation conseillée pour embarquer dans l’ambiance ! ?? .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Dreadlocks Inside

L’événement Dreadlocks Inside Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE