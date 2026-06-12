Dole l’Essentiel Dole Tourisme Dole

Dole

Dole l’Essentiel

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24

En compagnie d’un Guide-conférencier, partez à la découverte des lieux et monuments emblématiques de l’ancienne capitale de la Franche Comté et de son important secteur sauvegardé: Quartier des Tanneurs, Hôtel-Dieu, Collégiale Notre-Dame, cœur de ville…

Tombez sous le charme de la ville et saisissez en l’essentiel au gré de cette promenade au cours de laquelle l’histoire de Dole vous sera présentée. .

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : Dole l’Essentiel

L’événement Dole l’Essentiel Dole a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE