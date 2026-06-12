Spectacle Johny Halliday Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Spectacle Johny Halliday

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 20:00:00

fin : 2026-06-15 20:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Événement exceptionnel ! ???

Revivez la légende avec Johnny Hallyday Bercy 1995 sur grand écran ! ??

15 juin

20h

Tarif unique 18€

Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Plongez dans l’énergie incroyable de ce concert mythique et vibrez au rythme des plus grands titres de Johnny ! ? .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Johny Halliday

L’événement Spectacle Johny Halliday Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE