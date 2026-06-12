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Spectacle Johny Halliday Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Spectacle Johny Halliday Cinéma Majestic Rive Gauche Dole lundi 15 juin 2026.

Lieu : Cinéma Majestic Rive Gauche

Adresse : 1 rue du Général Béthouart

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Spectacle Johny Halliday

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15 20:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Événement exceptionnel ! ???

Revivez la légende avec Johnny Hallyday Bercy 1995 sur grand écran ! ??

15 juin
20h
Tarif unique 18€
Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Plongez dans l’énergie incroyable de ce concert mythique et vibrez au rythme des plus grands titres de Johnny ! ?   .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Johny Halliday

L’événement Spectacle Johny Halliday Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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