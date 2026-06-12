Spectacle Johny Halliday Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Spectacle Johny Halliday Cinéma Majestic Rive Gauche Dole lundi 15 juin 2026.
Dole
Spectacle Johny Halliday
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15 20:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Événement exceptionnel ! ???
Revivez la légende avec Johnny Hallyday Bercy 1995 sur grand écran ! ??
15 juin
20h
Tarif unique 18€
Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Plongez dans l’énergie incroyable de ce concert mythique et vibrez au rythme des plus grands titres de Johnny ! ? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Johny Halliday
L’événement Spectacle Johny Halliday Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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