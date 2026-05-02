Séance de Yoga Mobilité et Ouverture des Hanches Happy Center Dole

Dole

Séance de Yoga Mobilité et Ouverture des Hanches

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 10:45:00

Date(s) :

2026-06-20

Ce cours de yoga thématique se concentre spécifiquement sur la zone du bassin et des hanches. Souvent sollicitée par la position assise prolongée ou les activités sportives répétitives, cette zone peut accumuler des tensions musculaires et une certaine raideur.

La séance s’articule autour de postures au sol et debout, maintenues de façon à cibler les muscles profonds tels que le psoas, les fessiers et les adducteurs. L’objectif est fonctionnel améliorer la mobilité articulaire, libérer les blocages mécaniques et favoriser un meilleur alignement postural. La pratique se conclut par une phase de retour au calme pour stabiliser les bénéfices du travail de souplesse effectué.

Public Accessible à tous (débutants acceptés).

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Places limités, réservations obligatoires sur notre site internet .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de Yoga Mobilité et Ouverture des Hanches

L’événement Séance de Yoga Mobilité et Ouverture des Hanches Dole a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE