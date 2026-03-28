Barnac Blues Band Péniche Spera Dole

Barnac Blues Band

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin 2026, la péniche Spera célèbre la musique avec Barnac Blues Band ??

Dès 20h, replonge dans les plus grands hits de Creedence Clearwater Revival avec des reprises pleines de groove et d’authenticité.

Bar ouvert dès 16h pour profiter de l’ambiance avant le live.

Entrée libre.

Réservation conseillée pour une soirée aux airs de légende ! ?? .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Barnac Blues Band

L’événement Barnac Blues Band Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE