Marathon Retour vers le futur Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Marathon Retour vers le futur Cinéma Majestic Rive Gauche Dole dimanche 28 juin 2026.
Dole
Marathon Retour vers le futur
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 20:45:00
Date(s) :
2026-06-28
MARATHON RETOUR VERS LE FUTUR Une expérience à ne pas manquer ! ???
Préparez-vous à remonter le temps avec la trilogie culte Retour vers le Futur lors d’un marathon exceptionnel au cinéma !
Dimanche 28 juin 2026
À partir de 15h30
Revivez les aventures de Marty McFly et Doc Brown à travers les trois films légendaires qui ont marqué plusieurs générations.
Tarifs
5€ la séance
15€ le marathon complet
Montez à bord de la DeLorean, réglez le convecteur temporel et embarquez pour un voyage inoubliable entre passé, présent et futur !
Réservez vos places dès maintenant et invitez vos amis à partager cette aventure hors du temps. .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marathon Retour vers le futur
L’événement Marathon Retour vers le futur Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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