Marathon Retour vers le futur Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Marathon Retour vers le futur

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28 20:45:00

Date(s) :

2026-06-28

MARATHON RETOUR VERS LE FUTUR Une expérience à ne pas manquer ! ???

Préparez-vous à remonter le temps avec la trilogie culte Retour vers le Futur lors d’un marathon exceptionnel au cinéma !

Dimanche 28 juin 2026

À partir de 15h30

Revivez les aventures de Marty McFly et Doc Brown à travers les trois films légendaires qui ont marqué plusieurs générations.

Tarifs

5€ la séance

15€ le marathon complet

Montez à bord de la DeLorean, réglez le convecteur temporel et embarquez pour un voyage inoubliable entre passé, présent et futur !

Réservez vos places dès maintenant et invitez vos amis à partager cette aventure hors du temps. .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marathon Retour vers le futur

L’événement Marathon Retour vers le futur Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE