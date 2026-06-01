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Marathon Retour vers le futur Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Marathon Retour vers le futur Cinéma Majestic Rive Gauche Dole dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Cinéma Majestic Rive Gauche

Adresse : 1 rue du Général Béthouart

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 5 5 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Marathon Retour vers le futur

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 20:45:00

Date(s) :
2026-06-28

MARATHON RETOUR VERS LE FUTUR Une expérience à ne pas manquer ! ???
Préparez-vous à remonter le temps avec la trilogie culte Retour vers le Futur lors d’un marathon exceptionnel au cinéma !
Dimanche 28 juin 2026
À partir de 15h30
Revivez les aventures de Marty McFly et Doc Brown à travers les trois films légendaires qui ont marqué plusieurs générations.
Tarifs
5€ la séance
15€ le marathon complet
Montez à bord de la DeLorean, réglez le convecteur temporel et embarquez pour un voyage inoubliable entre passé, présent et futur !
Réservez vos places dès maintenant et invitez vos amis à partager cette aventure hors du temps.   .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marathon Retour vers le futur

L’événement Marathon Retour vers le futur Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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