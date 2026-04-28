Stage Sportif Aquaparc ISIS Aquaparc Isis Dole
Stage Sportif Aquaparc ISIS Aquaparc Isis Dole lundi 6 juillet 2026.
Dole
Stage Sportif Aquaparc ISIS
Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole Jura
Tarif : 99 – 99 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-10
Stage sportif cet été: fun, sport et fraîcheur à l’Aquaparc Isis ????
Vous cherchez une activité estivale pour vos enfants alliant sport et amusement ?
Les stages sportifs d’été à l’Aquaparc Isis sont la solution idéale pour leur faire vivre des vacances actives et inoubliables.
?? Pourquoi choisir nos stages sportifs ?
Parce que chaque matinée est pensée pour que les enfants
– Se dépensent dans un cadre sécurisé
– Profitent d’activités variées et stimulantes
– S’amusent tout en découvrant de nouvelles expériences
Encadrés par des maîtres-nageurs diplômés et des animateurs, les enfants évoluent dans un environnement convivial.
?? Un programme riche et dynamique
Chaque semaine, les enfants participent à un programme mêlant sport et jeux:
– Activités aquatiques ludiques
– Jeux collectifs
– Défis et animations surprises
?? L’objectif apprendre en s’amusant et repartir avec des souvenirs plein la tête !
?? Organisation pratique
– Horaires de 9h à 12h
– Durée 5 matinées consécutives
?? Dates des stages été 2026
Trois sessions sont proposées
– Du 6 au 10 juillet
– Du 20 au 24 juillet
– Du 10 au 14 août
?? Tarif
– 99 € la semaine
?? Comment inscrire votre enfant ?
– À l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand
(règlement à l’ordre de SEMOP Grand Dole Aquatique)
– Puis à l’Aquaparc Isis dès son ouverture le 31 mai 2026
?? Réservez dès maintenant
– Les places sont volontairement limitées afin de garantir un encadrement de qualité et une expérience optimale pour chaque enfant.
– La présentation d’un certificat du savoir nager est obligatoire.
?? Ne tardez pas à inscrire votre enfant !
https://www.granddoleaquatique.fr/stage-sportif-cet-ete-fun-sport-et-fraicheur-a-laquaparc-isis-%f0%9f%8f%90%f0%9f%8c%8a/ .
Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
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English : Stage Sportif Aquaparc ISIS
L’événement Stage Sportif Aquaparc ISIS Dole a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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