Stage Sportif Aquaparc ISIS Aquaparc Isis Dole

Dole

Stage Sportif Aquaparc ISIS

Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole Jura

Tarif : 99 – 99 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-08-10

Stage sportif cet été: fun, sport et fraîcheur à l’Aquaparc Isis ????

Vous cherchez une activité estivale pour vos enfants alliant sport et amusement ?

Les stages sportifs d’été à l’Aquaparc Isis sont la solution idéale pour leur faire vivre des vacances actives et inoubliables.

?? Pourquoi choisir nos stages sportifs ?

Parce que chaque matinée est pensée pour que les enfants

– Se dépensent dans un cadre sécurisé

– Profitent d’activités variées et stimulantes

– S’amusent tout en découvrant de nouvelles expériences

Encadrés par des maîtres-nageurs diplômés et des animateurs, les enfants évoluent dans un environnement convivial.

?? Un programme riche et dynamique

Chaque semaine, les enfants participent à un programme mêlant sport et jeux:

– Activités aquatiques ludiques

– Jeux collectifs

– Défis et animations surprises

?? L’objectif apprendre en s’amusant et repartir avec des souvenirs plein la tête !

?? Organisation pratique

– Horaires de 9h à 12h

– Durée 5 matinées consécutives

?? Dates des stages été 2026

Trois sessions sont proposées

– Du 6 au 10 juillet

– Du 20 au 24 juillet

– Du 10 au 14 août

?? Tarif

– 99 € la semaine

?? Comment inscrire votre enfant ?

– À l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand

(règlement à l’ordre de SEMOP Grand Dole Aquatique)

– Puis à l’Aquaparc Isis dès son ouverture le 31 mai 2026

?? Réservez dès maintenant

– Les places sont volontairement limitées afin de garantir un encadrement de qualité et une expérience optimale pour chaque enfant.

– La présentation d’un certificat du savoir nager est obligatoire.

?? Ne tardez pas à inscrire votre enfant !

https://www.granddoleaquatique.fr/stage-sportif-cet-ete-fun-sport-et-fraicheur-a-laquaparc-isis-%f0%9f%8f%90%f0%9f%8c%8a/ .

Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

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English : Stage Sportif Aquaparc ISIS

L’événement Stage Sportif Aquaparc ISIS Dole a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE