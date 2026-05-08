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PEP’S LE MAGICIEN (avec Eric) CAMPING DU PASQUIER Dole

PEP’S LE MAGICIEN (avec Eric) CAMPING DU PASQUIER Dole lundi 6 juillet 2026.

Lieu : CAMPING DU PASQUIER

Adresse : 18 CHEMIN THEVENOT

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Dole

PEP’S LE MAGICIEN (avec Eric)

CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 22:00:00

Date(s) :
2026-07-06

DE 21 H à 22 H

SPECTACLE DE MAGIE

AVEC CONSOMMATIONS SUR PLACE   .

CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 02 61 

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English : PEP’S LE MAGICIEN (avec Eric)

L’événement PEP’S LE MAGICIEN (avec Eric) Dole a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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