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ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE Perpignan dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 21 Rue Mailly

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Au musée Hyacinthe Rigaud, cet atelier famille invite à découvrir les secrets de la grisaille et de la peinture a tempera, technique ancienne à base d’œuf.
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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, this family workshop invites you to discover the secrets of grisaille and tempera painting, an ancient egg-based technique.

L’événement ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66

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