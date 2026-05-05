Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Au musée Hyacinthe Rigaud, cet atelier famille invite à découvrir les secrets de la grisaille et de la peinture a tempera, technique ancienne à base d’œuf.

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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, this family workshop invites you to discover the secrets of grisaille and tempera painting, an ancient egg-based technique.

L’événement ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE SECRETS DE LA GRISAILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66