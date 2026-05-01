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SCOOP #4 LE FESTIVAL El Mediator Perpignan

SCOOP #4 LE FESTIVAL El Mediator Perpignan

SCOOP #4 LE FESTIVAL El Mediator Perpignan jeudi 28 mai 2026.

Lieu : El Mediator

Adresse : Avenue Maréchal Leclerc

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SCOOP #4 LE FESTIVAL

El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :
2026-05-28

A la salle de concert ElMediator, Festival de Musiques Actuelles en Occitanie
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El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At ElMediator concert hall, Festival de Musiques Actuelles en Occitanie

L’événement SCOOP #4 LE FESTIVAL Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66

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