LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS Perpignan
LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS Perpignan samedi 30 mai 2026.
Perpignan
LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS
30 Rue des Trois Journées Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
À l’occasion de la Fête des Mères, un collectif de 17 commerces de la Rue des Trois Journées et de la Rue Fontfroide organise une journée d’animations conviviales et familiales afin de dynamiser le centre-ville de Perpignan.
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30 Rue des Trois Journées Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 54 16 08
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English :
To celebrate Mother?s Day, a group of 17 businesses on Rue des Trois Journées and Rue Fontfroide are organizing a day of family-friendly events to revitalize Perpignan?s city center.
L’événement LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME
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