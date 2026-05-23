Perpignan

LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS

30 Rue des Trois Journées Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la Fête des Mères, un collectif de 17 commerces de la Rue des Trois Journées et de la Rue Fontfroide organise une journée d’animations conviviales et familiales afin de dynamiser le centre-ville de Perpignan.

.

30 Rue des Trois Journées Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 54 16 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Mother?s Day, a group of 17 businesses on Rue des Trois Journées and Rue Fontfroide are organizing a day of family-friendly events to revitalize Perpignan?s city center.

L’événement LA RUE DES TROIS JOURNÉES CÉLÈBRE LES MAMANS Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME